Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi yaralandı

22.02.2021 18:29
Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'de çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı.

Kırıkkale'de çalıştığı inşaatın 2. katından düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'ndeki inşaatın 2. katında çalışan Doğan Karakaya (39), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karakaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale, Etiler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika


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