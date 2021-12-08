Kırıkkale'de insan hakları etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "Dijital Dünyada İnsan Haklarını Yeniden Yorumlamak" konulu söyleşi düzenlendi.
Kaymakam Erdem Karanfil, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Beyannamesi'nin yayınlandığını söyledi.
Yetkililer olarak bunlardan haberdar olmaları gerektiğini aktaran Karanfil, "İnsan Hakları Beyannamesini okumamız lazım. 1982 Anayasa'sını bilmemiz ve özellikle çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor." dedi.
Program, Kırıkkale Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Erdem Hareket'in "Dijital Dünyada İnsan Haklarını Yeniden Yorumlamak" konulu söyleşisi ile devam etti.
Kaymakam Karanfil, programın ardından Hareket'e teşekkür belgesi verdi.
Kaynak: AA
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