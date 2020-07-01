Kırıkkale'de 'insansız kara araçları' üretilecek: AR-GE çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de 'insansız kara araçları' üretilecek: AR-GE çalışmaları başlatıldı

Kırıkkale'ye kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezi için AR-GE çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Kırıkkale'ye kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezi için AR-GE çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı?
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil


Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, kentteki Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezinin AR-GE çalışmalarının Teknopark'ta devam ettiğini söyledi.


"Arsa tahsisi yapıldı"


Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde arsa tahsisinin yapıldığını belirten Varlı, "Cumhurbaşkanımız 5 Şubat'ta Delice ilçesini ziyaret etmişti. Kırıkkale'de 'insansız kara taşıtı' üretim merkezi olacak diye bir taahhütte bulunmuştu. Bu 'insansız kara taşıtı' üretimi yine Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklığında kurulan bir şirket tarafından imalatı yapılacak. Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu olduğu şirket, şuan itibariyle resmen kuruldu. Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi yapıldı" dedi.


"Fabrika sahasında çalışmalara başlayacağız"


Şuanda AR-GE çalışmaları devam ettiğini belirten Varlı, şunları kaydetti:


"Mimari proje çalışması da devam ediyor. Kısa zaman da inşallah fabrika sahasında çalışmalara başlayacağız. Bu uzun süreçli bir proje 'insansız kara taşıtı.' Yüksek teknoloji ve yüksek proje gerektiriyor. Bunun ilk etabına AR-GE'si ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu çalışmaları da Teknopark'ın içerisindeki bir ofiste çalışmalar yapılıyor. Kısa zaman da Allah nasip ederse 'insansız kara taşıtı' ülkemizin 'insansız kara taşıtı'na da Kırıkkale olarak cevap vereceğiz. 'İnsansız kara taşıtları' savaş zamanında kullanılabilmek ile beraber barış zamanında da farklı amaçlarla kullanılabilecek araçlar üretmeyi planlıyoruz. Bu projemizi de inşallah hayalden öte kısa zaman da gerçekleştirmiş olacağız."


"Yerli ve millilik oranını en üst seviyede tutacağız"


Varlı, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, ısrarla üzerinde vurguladığı ve tüm millet olarak bunun arkasında durduğumuz şey savunma sanayisinde millilik oranını arttırmak. Bizim bu projemizde de yerli ve millilik oranını en üst seviye de tutmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de 'insansız kara araçları' üretilecek: AR-GE çalışmaları başlatıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:06 Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
16:05
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı
15:32
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 16:30:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de 'insansız kara araçları' üretilecek: AR-GE çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]