Parasını ödemeden aldıkları otomobili satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Parasını ödemeden aldıkları otomobili satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

17.08.2022 19:44
Parasını ödemeden aldıkları otomobili satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

KIRIKKALE'de, internet üzerinden anlaştıkları vatandaşın otomibilini parasını ödemeden devralan B.T, M.M.M. ve S.B.K., aldıkları otomobili satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak tutuklandı.

KIRIKKALE'de, internet üzerinden anlaştıkları vatandaşın otomibilini parasını ödemeden devralan B.T, M.M.M. ve S.B.K., aldıkları otomobili satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Kırşehir'de oturan bir kişi, otomobilini internet üzerinden satışa çıkardı. İnternet üzerinden anlaştığı B.T, M.M.M. ve S.B.K. ile satış işlemleri için Kırıkkale'ye gelerek notere giden vatandaş, ücretini almadan aracın satışını gerçekleştirdi. Otomobili aldıları kişiye, dedelerinden parayı alıp geleceklerini ve kendisinin bir süre beklemesi gerektiğini söyleyen B.T, M.M.M. ve S.B.K., noterden ayrılırken, otomobilin parasını alamayan vatandaş durumdan şüphelenerek polise şikayette bulundu.İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak şüphelileri otomobili satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden kadın B.T.'nin dolandırıcılık suçundan 38, M.M.M. ve S.B.K'nın da çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı ve birçok ilde de benzer dolandırıcılık olaylarına karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.


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Kırıkkale'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Kırıkkale'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Otomobil dolandırıcıları tutuklandı Otomobil dolandırıcıları tutuklandı
Kaynak: DHA

Kırıkkale, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parasını ödemeden aldıkları otomobili satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parasını ödemeden aldıkları otomobili satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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