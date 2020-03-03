Kırıkkale'de iş kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kırıkkale'de iş kazası: 1 ölü

6 saat önce

Kırıkkale'de demir çelik fabrikasında çalışan işçi, merdane makinesinin şaft kısmına kolunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de iş kazası: 1 ölü, System.String[]

Kırıkkale'de demir çelik fabrikasında çalışan işçi, merdane makinesinin şaft kısmına kolunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.


Olay, akşam saatlerinde Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanay Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Osman Çağlar (41), 'merdane' diye tabir edilen demir çekme işlemine yarayan makinenin şaft kısmına kolunu kaptırdı. Kendini makineden kurtaramayan işçinin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Şahsın cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Bahşılı, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:18 Kaynak: İHA
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