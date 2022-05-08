Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

08.05.2022 15:36

Son dakika haberi... Kırıkkale'de yangın çıkan iş yeri zarar gördü.

Kırıkkale'de yangın çıkan iş yeri zarar gördü.

Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde B.İ'ye ait gelinlik imalatı ve satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, diğer iş yerlerine sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İş yerinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KIRIKKALE - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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