Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde bulunduran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde bulunduran zanlı tutuklandı

25.08.2022 16:44
Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde bulunduran zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, S.E'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, satışa hazır 88 paket halinde 62,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de iş yerinde uyuşturucu madde bulunduran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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