Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de İş Yerinde Yangın

Kırıkkale'de İş Yerinde Yangın

10 dakika önce

Kırıkkale'de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırıkkale'de sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sanayi Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde Hüseyin Baraklı'ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler, iş yerine girerek dumandan etkilenen Baraklı'ya ait köpeği dışarı çıkardı.

Baraklı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı köpek kurtarılamadı.

Vali Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

İş yerinde hasara neden olan, bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:19 Kaynak: AA

İtfaiye, Kırıkkale, Güncel
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