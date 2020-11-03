Kırıkkale'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 4 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı şüphelisinin F.D. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.