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Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

10.02.2022 12:36
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

KIRIKKALE'de, işçilerin taşındığı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

KIRIKKALE'de, işçilerin taşındığı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 1 işçi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çelebi ilçesi Tilkili Köyü mevkisinde meydana geldi. Taş ocağına işçi taşıyan Ö.Y. yönetimindeki 51 AAL 352 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi. Araçta bulunan işçilerden Hanifi Öztürk (48) kaza yerinde hayatını kaybetti, H.Ö., Y.K., R.E., M.Ö., R.Ş., İ.A., O.E. ile B.A. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
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Çelebi, işçi, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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