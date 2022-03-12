Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika

Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in 1921 yılında yazdığı İstiklal Marşı'nın mecliste 4 defa ayakta dinlenerek Türk milletinin marşı olarak kabul edildiğini söyledi.

Şairin bu marşın mısralarında milletiyle iftihar ettiğine dikkati çeken Tüfekçi, "Mehmet Akif, içerisinde yaşadığı asrı bütün teferruatıyla gören, anlayan ve bu asrı memleketine anlatan nadir şairlerimizdendi. O, çağdaşı fikir ve edebiyat insanlarından farklı olarak kültür, ahlak, asalet, düşünce bakımından ilim ve irfan sahibi olduğu kadar mücadeleci bir ruha sahiptir. Onu hatırlamak değil, öğrenmek lazım." diye konuştu.

Kırıkkale Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Akif'in paltosunu giymek" isimli drama oyunun sahnelendiği programda, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.