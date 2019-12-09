Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de itfaiyenin kurtardığı kediyi bir çocuk sahiplendi
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Kırıkkale'de itfaiyenin kurtardığı kediyi bir çocuk sahiplendi

6 saat önce

Kırıkkale'de bir iş yerinin tabelasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de itfaiyenin kurtardığı kediyi bir çocuk sahiplendi, System.String[]

Kırıkkale'de bir iş yerinin tabelasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde, bir iş yeri tabelasının içinden kedi sesi gelmesi üzerine, kediyi kurtarmaya çalışan esnaf, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Bu sırada bisikletiyle yoldan geçen 14 yaşındaki Mehmet Üzüm, yavru kediyi sahipleneceğini söyledi.

Üzüm, itfaiye ekiplerinden aldığı kediyi evine götürdü.

Cumhuriyet Caddesi, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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