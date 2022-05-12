Kırıkkale'de "İyilik Sensiz Olmaz Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de "İyilik Sensiz Olmaz Çalıştayı" düzenlendi

12.05.2022 15:45
Kırıkkale'de "İyilik Sensiz Olmaz Çalıştayı" düzenlendi

Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi ailelerin sorunlarını ve yapılan yardımlar sırasında yaşanılan aksaklıkların tespit edilmesi amacıyla "İyilik Sensiz Olmaz Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de ihtiyaç sahibi ailelerin sorunlarını ve yapılan yardımlar sırasında yaşanılan aksaklıkların tespit edilmesi amacıyla "İyilik Sensiz Olmaz Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi'nce Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, insanoğlunun eşit şartlarda dünyaya gelmediğini söyledi.

Yarışa eşit şartlarda başlanmadığını ancak yarışın devam ettiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "İnsana düşen karşısındakini düşünmektir. Nefis insana kendini, vicdan ise karşısındakini düşündürür. Her milletin kendine has özellikleri vardır. Bizim milletimiz gerçekten vicdanlı ve mazlumu düşünen bir millet. Türkiye, kendi bütçesinden başka mazlum milletlere en fazla yardım yapan millet olarak dünyada işaretle gösteriliyor. Bizim toplumumuzdan vakıf müessesesi diye bir kurum ortaya çıkmış. Bu, kadim tarihimizde var." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi'nin de bu konuda kentte çok aktif olduğunu belirterek, çalıştayın hayırlar getirmesini diledi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa İşler de çalıştayla birlikte Kırıkkale'yi daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından İşler, Vali Tekbıyıkoğlu'na plaket takdim etti.

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Kırıkkale, Kızılay, İyilik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'İyilik Sensiz Olmaz Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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