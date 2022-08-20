Jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim

20.08.2022 14:13
Jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, yangın ve sabotaj ihtimaline karşı ormanlık alanlarda havadan dron destekli denetim yaptı.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, yangın ve sabotaj ihtimaline karşı ormanlık alanlarda havadan dron destekli denetim yaptı.

Kırıkkale'de hava sıcaklıklarının 35 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki ormanlarda tedbirlerini artırdı. Kent Ormanı'nda da denetim yapan ekipler, piknik alanına gelen vatandaşları bilgilendirdi. Jandarma ekipleri, ormanlık bölgelerde dron ile denetim yaptı. Ekip araçlarının hoparlörlerinden de "belirlenen alanların dışında ateş yakmak yasaktır" diyerek sık sık uyarılar yapıldı. Kurallara uymayan vatandaşlara da idari para cezası uyguluyor.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Ahmet Gökhan Karapopak, "Piknik alanlarına geldiğimiz zaman dikkatli davranmalıyız. Belediyenin veya orman işletmenin belirlemiş olduğu kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Etrafımızı genellikle temiz bırakmamız lazım. Piknik alanlarında mangalımızı yaktıktan sonra pikniğimiz bittikten sonra gerekli söndürme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer çocuklarımız yanlış bir iş yapıyorsa onları kontrol etmemiz gerekir. Çünkü çocuklarımız ister istemez ateşe karşı bir sempatileri var. Bir kıvılcım yakmak istiyorlar. Aile olarak duyarlı olmamız gerekiyor" dedi.

Zeliha Karapopak da, "Pikniğe gittiğimi yerlerde ateş yaktığımız zaman söndürmeliyiz veya uygun bir alanda yakmalıyız. Orman yangını demek ciğerlerimizin yangını demek. Dikkat etmeliyiz her zaman çevremizi temiz bırakmalıyız" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Burdur'da genç kadın, ahırda ölü bulundu Burdur'da genç kadın, ahırda ölü bulundu Jandarma, Tire'de uyuşturucuya geçit vermiyor Jandarma, Tire'de uyuşturucuya geçit vermiyor
Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! İlk belirlemelere göre 15 ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:49 Roma Devri'nden kalan Soğanlı Vadisi'nde turistik balon uçuşları başladı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
10:36 Tam 10 kilo! Şişkinlik için gittiği hastanede karnından çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 14:13:31. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan orman yangınlara karşı dronlu denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement