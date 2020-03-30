Kırıkkale'de jandarmadan drone ile Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, bahçe ve mesire alanlarında drone ile denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerden Keskin'de Çeşnigir Kanyonu, Bahşılı'da Karaahmetli Tabiat Parkı, Yahşihan'da piknik alanlarında, merkezde de Kent Ormanı'nda denetim yaptı.

Ekipler, drone ile yaptıkları denetimlerde alanlarda vatandaşların olup olmadığını kontrol ederek, yasaklara uymayan az sayıda kişiyi evlerine gitmeleri için uyardı.