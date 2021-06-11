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Kırıkkale'de jandarmadan vatandaşlara 'yaban hayatı' eğitimi - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarmadan vatandaşlara 'yaban hayatı' eğitimi

11.06.2021 17:28
Kırıkkale'de jandarmadan vatandaşlara 'yaban hayatı' eğitimi, System.String[]

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Doğa, Çevre ve Hayvanların Korunması Projesi kapsamında vatandaşlara yaban hayatı konusunda eğitim verildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Doğa, Çevre ve Hayvanların Korunması Projesi kapsamında vatandaşlara yaban hayatı konusunda eğitim verildi.

Kızılırmak havzası üzerinde yer alan Kırıkkale'nin coğrafi konumunun yanı sıra orman arazilerinin sağladığı uygun ortamlar sebebiyle yaban hayatı açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. Bölgedeki avlaklarda yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesi ve yaban hayatının korunması amacıyla Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca bu yılın başından itibaren 'Doğa, Çevre ve Hayvanların Korunması Projesi' yürütülüyor.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürütülen proje çalışmaları neticesinde jandarma ekiplerince muhtar ve vatandaşlara yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimlerde Merkez Av Komisyon kararları, bölgelere yönelik avlanma kısıtlamaları ve kaçak avlananlara uygulanan cezalar belirtilirken koruma altında bulunan ve nadir bulunan yaban hayvanı türleri de tanıtılıyor.

Proje kapsamında avcılara ve silah ruhsat sahiplerine mesajlar gönderilirken sık sık da av ve yaban hayatı konularında uyarılar yapılıyor. Yasa dışı avlanmanın önüne geçmenin ve vatandaşların duyarlılığının artırılmasının hedeflendiği çalışmalarda köy odaları, muhtarlıklar ve vatandaşların görebileceği yerlere afişler asılırken broşürler de dağıtılıyor.

Korona virüs tedbirleri dikkate alınarak Haziran ayı başından itibaren sürdürülen eğitimlere muhtarlar da davet edilirken yıl sonuna kadar bölgede kayıtlı bin 700 avcıya yerinde eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca yaz sezonuyla birlikte başlayan düğün ve nişan merasimlerinde silah atılmasının önüne geçilmesi için jandarma ve muhtarların aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin devam ettirilmesi amaçlanıyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de jandarmadan vatandaşlara 'yaban hayatı' eğitimi
Kırıkkale'de jandarmadan vatandaşlara 'yaban hayatı' eğitimi
Kırıkkale'de jandarmadan vatandaşlara 'yaban hayatı' eğitimi
Kırıkkale'de jandarmadan vatandaşlara 'yaban hayatı' eğitimi

İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkkale, Jandarma, Silah, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırıkkale'de jandarmadan vatandaşlara 'yaban hayatı' eğitimi - Son Dakika


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