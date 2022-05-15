Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu uçamayan doğan tedaviye alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu uçamayan doğan tedaviye alındı

15.05.2022 12:33
Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu uçamayan doğan tedaviye alındı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bitkin halde bulunun doğan tedaviye alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bitkin halde bulunun doğan tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Hacılar beldesinde devriye görevi sırasında bitkin ve uçamayan doğan buldu.

Jandarma ekipleri, uçamayan doğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Görevlilerce Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilen doğanın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi Arazide bitkin halde bulunan doğan tedavi edildi Arka ayaklarından felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı Arka ayaklarından felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu uçamayan doğan tedaviye alındı - Son Dakika


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