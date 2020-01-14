Kırıkkale'de kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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Kırıkkale'de kaçak avcılık yapan 3 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Av Koruma Kontrol ekipleri, Keskin ilçesi ile Bahşili ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde denetimde bulundu.
Denetimlerde 2 kişiye belgesiz avlanmaktan, bir kişiye de avlaklarda izin almadan avlanmaktan idari para cezası verildi.
Ayrıca 2 yivsiz av tüfeğine el konuldu.
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