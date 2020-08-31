Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişiye ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişiye ceza

Kırıkkale'de gece yarısı kaçak avlanan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişiye ceza, System.String[]

Kırıkkale'de gece yarısı kaçak avlanan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Av Koruma ve Kontrol ekipleri, kent genelinde kaçak av yapan kişilere yönelik denetimler yapılıyor. Gece yarısı yapılan denetimlerde ise 3 kişiye belgesiz avlanmaktan idari para cezası verildi. 2 yivsiz av tüfeğine de el konuldu. Av koruma ve kontrol çalışmalarına ara vermeden 7/24 olarak yasa dışı avcılıkla mücadeleyi hız kesmeden devam edildiği bildirildi. - KIRIKKALE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de kaçak avlanan 3 kişiye ceza - Son Dakika

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