Kırıkkale'de kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale 'de polis ekiplerince bir iş yerinde 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akşener'den Erdoğan'a: Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda ahkam kesemezsin