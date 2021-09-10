Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu, şarj cihazı, batarya ve kulaklık ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde K.G'nin iş yerinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 6 şarj aleti, 2 cep telefonu bataryası ve 3 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
???????Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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