Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu
34 dakika önce
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 50 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Kırıkkale
'de düzenlenen operasyonda 50 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, hırsızlıktan aranan ve sahte içki sattığı tespit edilen O.Y. ve İ.K'yı takibe aldı.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelileri ellerindeki 50 şişe bandrolsüz içkiyi satarken suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:18 Kaynak: AA
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