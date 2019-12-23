Kırıkkale'de kaçak imalathanede 500 şişe sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de kaçak imalathanede 500 şişe sahte rakı ele geçirildi

6 saat önce

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki yapımına yönelik operasyonda 500 litre sahte rakı ele geçirildi.

Kırıkkale'de kaçak imalathanede 500 şişe sahte rakı ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki yapımına yönelik operasyonda 500 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkız köyünde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu muhtar S.D. ve oğlu V.D'nin imalathane tesis ederek sahte rakı ürettikleri ve piyasaya sürdükleri belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda muhtar ve oğlu gözaltına alındı.

Aramalarda 500 litre el yapımı rakı, 150 kilogram anason, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 3 kama, 65 litre fermente edilmiş üzüm şırası ve içki yapımında kullanılan 3 kazan düzeneği ele geçirildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhtarla ilgili idari işlem yapılacağı öğrenildi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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