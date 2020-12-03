Kırıkkale'de kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de kaçak tütün ele geçirildi

03.12.2020 09:21
Kırıkkale'de kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün??????? ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün??????? ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Delice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışma kapsamında kent merkezinde M.B'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 60 kilogram kaçak tütün, 41 kilogram nargile kömürü, 8 sigara sarma makinesi ve 870 nargile folyosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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