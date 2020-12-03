Kırıkkale'de kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

İş yerinde yapılan aramada, 60 kilogram kaçak tütün, 41 kilogram nargile kömürü, 8 sigara sarma makinesi ve 870 nargile folyosu ele geçirildi.

Kırıkkale 'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 kilogram kaçak tütün??????? ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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