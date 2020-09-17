Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 277 paket dolu makaron ve 19 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde Ş.D. ve M.B'ye ait iş yerlerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 277 paket içi doldurulmuş makaron, 19 kilogram kaçak tütün ve 16 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen çay ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika