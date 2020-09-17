Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Aramalarda, 277 paket içi doldurulmuş makaron, 19 kilogram kaçak tütün ve 16 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen çay ele geçirildi.

Kırıkkale 'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 277 paket dolu makaron ve 19 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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