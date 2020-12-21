Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
21.12.2020 19:12
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda sigara sarma makinesi, binlerce makaron ve dolu fişek ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda sigara sarma makinesi, binlerce makaron ve dolu fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentte kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 62 adet 7,65 mm dolu fişek, 18 adet sigara sarma makinesi, 90 adet sigara sarma makinesi parçaları, 12 bin 800 adet dolu makaron ve 1,5 kilogram şeffaf poşet ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika Ermenistan'da istenmeyen adam ilan edilen Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Arkadaşıyla mesajlaşan kız kardeşine kızan ağabey salladığı bıçakla annesini öldürdü Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01