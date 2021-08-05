Son dakika haberleri: Kırıkkale'de kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 kilo 200 gram tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, il merkezinde şüpheli B.G'ye ait araçta yapılan aramada, 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 kilo 200 gram tütün bulundu.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.