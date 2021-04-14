Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda 34 bin 820 adet makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kent genelinde kaçak tütün ticareti yapılan iş yerlerine yönelik operasyonlar sürüyor. KOM polisi, H.T. isimli bir kişinin iş yerinde yaptığı aramada 34 bin 820 adet bandrollü kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.T. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE