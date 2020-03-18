Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

7 saat önce

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, tarafından kaçak alkollü içki satışı ile emtia (satılacak mal) kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın iş yeri ve aracında yapılan aramalarda 3 adet bidon ve 1 adet pet şişe içerisinde toplam ağırlığı 16 kilo 900 gram etil alkol ile 127 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:59 Kaynak: İHA

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