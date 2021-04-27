Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bandrolsüz tütün, binlerce makaron, ruhsatsız tabanca ve kılıç ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün satışı yapan şahıslara ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu neticede ekiplerce kent merkezinde K.O. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 24 bin 500 dolu/boş makaron, 15 kilogram nargile kömürü, 10 kilo 500 gram bandrolsüz/açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca Yahşihan ilçesinde S.Y. isimli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada da biri aranma kayıtlı 2 tabanca, 1 kılıç, 3 şarjör, 73 dolu fişek ve 28 adet de yeşil reçeteye tabi uyuşturucu sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE