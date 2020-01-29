Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Kırıkkale'de polis ekiplerince arama yapılan iş yerlerinde çok sayıda dolu ve boş makaron ile 23 kilogram tütün ele geçirildi.

Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Kırıkkale'de polis ekiplerince arama yapılan iş yerlerinde çok sayıda dolu ve boş makaron ile 23 kilogram tütün ele geçirildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri satılan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 bin 640 adet (132 paket) içi doldurulmuş makaron, 19 bin 600 adet (98 kutu) boş makaron, 14 kilogram tütün ve 9 kilo 400 gram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında T.K., A.K. ve Ö.E. isimli şahıslar hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' muhalefetten adli de idari işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaçakçılıkla Mücadele, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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