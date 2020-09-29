Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 5 bin 390 makaron, çalıntı av tüfeği, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde şüpheliler M.K. ve M.Ö'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 390'ı dolu 5 bin 390 makaron ve 19 bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca adli işlem başlatıldı.

Diğer operasyonda ise şüpheli M.A'nın evinde yapılan aramada, çalıntı av tüfeği, çok sayıda fişek ve şarjör ile içi boş 2 mühimmat tapası bulundu.

H.A.K'nın üzerinde ise tabanca ve buna ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.