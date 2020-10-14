Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde şüpheli K.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte para olaylarına yönelik yaptığı çalışmada, 23 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli K.O'yu piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.