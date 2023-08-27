Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip teslim oldu

Kırıkkale'de İ.Y., eşi H.Y. ile evinde yakaladığı Ahmet B.'yi (43) tabancayla vurarak öldürdü. İ.Y., polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, karısı H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı.
İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücudunun 4 yerinden vurulan Ahmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Kendi isteği ile polise teslim olan 2 çocuk babası zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Karısı H.Y. ise ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü.
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