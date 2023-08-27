Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip teslim oldu - Son Dakika

Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip teslim oldu

Son Güncelleme: 27.08.2023 23:59

Kırıkkale'de bir şahıs, eşiyle birlikte yakaladığı adamı tabancayla vurarak öldürdü.

Kırıkkale'de İ.Y., eşi H.Y. ile evinde yakaladığı Ahmet B.'yi (43) tabancayla vurarak öldürdü. İ.Y., polis merkezine giderek teslim oldu.

EŞİYLE BİRLİKTE YAKALADI

Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, karısı H.Y.'yi Ahmet B. ile yakaladı.

Kırıkkale'de Kadın Eşiyle Yakaladığı Adamı Vurarak Öldürdü

TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, vücudunun 4 yerinden vurulan Ahmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kırıkkale'de Kadın Eşiyle Yakaladığı Adamı Vurarak Öldürdü

TESLİM OLDU

Kendi isteği ile polise teslim olan 2 çocuk babası zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Karısı H.Y. ise ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü.

Kırıkkale'de Kadın Eşiyle Yakaladığı Adamı Vurarak Öldürdü
Kaynak: DHA

Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise gidip teslim oldu - Son Dakika
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