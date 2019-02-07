Kırıkkale'de Kadın Veli Erkek Öğretmeni Bıçakladı

Kırıkkale'de kadın veli erkek öğretmeni bıçakladıKIRIKKALE'de Mehtap Ö. (42), okulun bahçesinde öğrencilerin gözü önünde saldırdığı oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu (40), bıçak ve falçata ile yaraladı.

Kırıkkale'de kadın veli erkek öğretmeni bıçakladı



KIRIKKALE'de Mehtap Ö. (42), okulun bahçesinde öğrencilerin gözü önünde saldırdığı oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu (40), bıçak ve falçata ile yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, saat 14.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Gündoğdu Manas İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Mehtap Ö., ders sonunda oğlunu almak için okula gitti. Mehtap Ö., iddiaya göre bahçede karşılaştığı oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'ya, bilinmeyen bir nedenle, elinde bulunan bıçak ve falçata ile saldırdı. Yüksel Kuzucu, elleriyle engel olmaya çalıştığı Mehtap Ö.'den uzaklaşırken, araya bahçede bulanan diğer öğretmenler girdi. Başında, el ve kollarında kesikler oluşan Yüksel Kuzucu, çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bahçede bulunan öğrencilerin gözü önünde meydana gelen ve okulun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından Mehtap Ö., sinir krizi geçirdi. Okulda bir sınıfa kapatılan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Mehtap Ö., gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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