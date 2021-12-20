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Kırıkkale'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

20.12.2021 12:22
Kırıkkale'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

Kırıkkale'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, öğretmenevinde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kırıkkale'de de vicdanlara hançer gibi saplanan, insanlıktan utandıran elim vakalar yaşandığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de ya da Kırıkkale'de yaşanan bir sorun olmadığına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Tam aksine tüm dünyada yaşanan küresel bir sorun. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre, dünyada günde yaklaşık 137 kadın, erkek şiddetiyle hayatını kaybediyor. İnsanlığı zehirleyen bu sorunun kökünden kazınması için hepimiz canla başla mücadele etmekteyiz. 10 yıldan beri de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu, KADES konusunda bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kadınlarda 'Nasılsa benim başıma gelmez, eşimle iyiyim, böyle bir beklentim de yok' gibi bir anlayış var. Bu, böyle bir şey değil. Komşumuzun veya sokakta şiddete uğrayan birinin başına geldiğinde uygulama ile polisi çağırabilirsiniz. Bizim başımıza gelmeyebilir ama başka birinin hayatını kurtarabiliriz. Şu an itibariyle KADES'i indiren kişi sayısı 2 milyon 967 bin 408'dir. Kasım ayı itibarıyla da yaklaşık 270 bine yakın ihbar değerlendirildi. 350 kişinin de elektronik kelepçeyle takibi yapılıyor. İlimizde de yaklaşık 8 bin 542 kişiye KADES'le ilgili bilgi verildi. 1500'e yakın kişiye tedbir kararı, şiddet mağduru 275 kişiye de koruyucu tedbir kararı uygulandı. 583 kadın İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Kadın cinayetleri yıllar itibarıyla bir zikzak çizse de azalım eğiliminde. Bu eğilimi daha aşağıya seyreder şekilde çalışmalara devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak da kadına yönelik şiddetle ilgili tüm kamu kurumları olarak ortak ve toplumsal mücadeleyi iş birliği içerisinde yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çalıştay, uzmanlar tarafından yapılan sunumlarla devam etti.

Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi
Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi
Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi
Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

Birleşmiş Milletler, Kırıkkale, Türkiye, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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