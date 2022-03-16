Kırıkkale'de kadınlar Mahalle Konakları'na ilgi gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de kadınlar Mahalle Konakları'na ilgi gösteriyor

16.03.2022 16:37
Kırıkkale'de kadınlar Mahalle Konakları'na ilgi gösteriyor

Kırıkkale Belediyesince hizmete açılan Mahalle Konakları'nda açılan kursların ilgi gördüğü bildirildi.

Kırıkkale Belediyesince hizmete açılan Mahalle Konakları'nda açılan kursların ilgi gördüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mahalle Konakları'nın birbirinden farklı kurslarla dikkat çekmeye devam ettiği belirtildi.

Konaklarda açılan kurslarda kadınların hem kendilerini geliştirdikleri hem de meslek edindikleri aktarılan açıklamada, "Ayrıca, bu kurslarda öğrenerek ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Son olarak da çini sanatı farklı teknikler kullanılarak Mahalle Konakları'nda açılan kurslarda hayat bulmaya devam ediyor. Kültürel mirası yaşatabilmek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kursiyerlere çini öğretiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da şunları kaydetti:

"Kurslara gösterilen ilgiden dolayı memnunuz. Kurslarımızın, kadınlarımızı sosyal hayatın içine çekmenin yanı sıra aile ekonomilerine de katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. Son olarak düzenlediğimiz çini kursu ile de çini sanatını yaşatıyoruz. Konaklarımızda açtığımız geleneksel ve modern tekniklerin öğretildiği çini kursumuzda, 100 yılı aşkın bir geçmişi olan çini sanatının tekniği öğretiliyor. Türk el sanatlarını yaşatmak için bu tür kurslarımız devam edecek."

YORUMLAR
500
Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Kırıkkale ve Yozgat'ta gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Kırıkkale'de Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Tanıtım Toplantısı yapıldı Kırıkkale'de Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Tanıtım Toplantısı yapıldı Kırşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı Kırşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kadınlar Mahalle Konakları'na ilgi gösteriyor - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de kadınlar Mahalle Konakları'na ilgi gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement