Ev ekonomilerine katkı "Mahalle Konakları'ndan geldi - Son Dakika

Ev ekonomilerine katkı "Mahalle Konakları'ndan geldi

08.03.2021 15:14
Ev ekonomilerine katkı

Aile ekonomilerine katkı sağlayan Kırıkkale kadınları, Kırıkkale merkezdeki 5 noktada hizmet vermeye başlayan 'Mahalle Konakları'ndan eğitim alıyor. Kadınlar 'Mahalle Konakları'nda üretim yapıp ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kırıkkale merkezdeki 5 noktada hizmet vermeye başlayan 'Mahalle Konakları'nda aldıkları eğitimlerle üretime katkı sağlayan kadınların aile ekonomilerine destek verdikleri ürünler beğeni topluyor.

Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan "Mahalle Konakları" projesi ile kadınlar, hem vakitlerini geçirirken hem de öğrendikleri mesleklerle ekonomilerine katkı sağlıyor. Kırıkkale Belediyesi koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından açılan "Mahalle Konakları" 5 mahallede hizmetlerini sürdürüyor. Burada öğrendikleriyle çeşitli eserler ortaya koyan kursiyer kadınların emekleri takdir kazanıyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Sanayi Mahallesi'nde hizmet veren konakta kadın kursiyerleri ziyaret ederek bir araya geldi. Sergilenen ürünleri inceleyen Vali Sezer ve Başkan Saygılı, verilen emeklerin önemine dikkat çekti. Vali Sezer ve Başkan Saygılı, buradaki tüm kadınlara karanfil hediye etti. Kursiyer kadınlar da Vali Sezer ve Başkan Saygılı'nın eşlerinin Kadınlar Gününü kutlayarak günün anısına hediye verdi.

"Onlar bizim en değerli varlıklarımız

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, burada yaptığı açıklamada "Bugün de anlamlı bir yerde, Belediyemizin oluşturduğu Mahalle Konaklarındayız. Bütün mahallelerde bu tarz yerler oluşturuluyor. Burada el sanatlarından üretime ve sosyal aktivitelere yönelik faaliyetler gösteren alanlar oluşturuluyor. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İŞKUR'dan da buraya destek veriliyor. Güzel bir çalışma alanı oluşmuş. Her şeyden önce kadınlarımız bizim medeniyetimizin özü. Bizim bunun değerini ölçecek bir kelime ya da bir söz söz konusu değil. Dolayısıyla bugünü vesile bilerek kadın ve şiddet kelimelerinin bir arada kullanılmasının anlamsızlığını bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Onlar bizim en değerli varlıklarımız. Bizlere hayat veren insanlar. Hepimizin annesi, kızı, kız kardeş. Her şeyden önce bunu böyle değerlendirmek lazım. Bugün şiddet olaylarını duydukça da tüylerimiz diken diken oluyor. İnşallah bu tür olaylar hem ilimizde hem de ülkemizde tekrar yaşanmaz. Güzel ve iyi eğitimli nesiller yetiştirip bu tür olayların önüne geçmemiz lazım. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

"Kadınlar başımızın üzerinde değil yanımızda yer alıyorlar"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Ben de 3 kız evladı ve 3 kız kardeşi olan biri olarak Dünya Kadınlar Gününün her gün olduğunu rahatlıkla söyleyebilecek bir kardeşinizim. Bu vesile ile kadına şiddet hadisesinde kesinlikle toplumun fevkalade duyarlı olmasını bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Kadınlar anne olarak, evlat olarak, eş olarak başımızın üzerine yerleri var. Ama bir siyasi olarak aynı zamanda iş hayatı olarak kadınlar başımızın üzerinde değil yanımızda yer alıyorlar. Onlar hatta bizden bir adım daha önde. Çünkü kadın eli değen her şey gerçekten çok güzel oluyor. Bugün burada da örneklerini gördük. Valiliğimizle beraber ortak yürüttüğümüz eğitim programı, meslek edindirme kurslarını beraber ziyaret ettik. Hanımefendiler gerçekten çok güzel ürünler çıkarmışlar. Ben bir defa daha tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Onlara uzanan eller de kırılsın diyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda toplu fotoğraf çektirildi. - KIRIKKALE

Ev ekonomilerine katkı Mahalle Konakları'ndan geldi
Ev ekonomilerine katkı Mahalle Konakları'ndan geldi
Ev ekonomilerine katkı Mahalle Konakları'ndan geldi
Ev ekonomilerine katkı Mahalle Konakları'ndan geldi
Ev ekonomilerine katkı Mahalle Konakları'ndan geldi
Ev ekonomilerine katkı Mahalle Konakları'ndan geldi
Ev ekonomilerine katkı Mahalle Konakları'ndan geldi

Mehmet Saygılı, Yunus Sezer, Kırıkkale, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ev ekonomilerine katkı 'Mahalle Konakları'ndan geldi - Son Dakika Ekonomi


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