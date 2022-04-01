Kırıkkale'de kadınlara KADES ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi anlatıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara KADES uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keskin ilçesi ile Hacılar Meslek Yüksekokulu'nda 4 öğretim görevlisi, 2 çalışan ve 147 öğrenciye "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında "Narko Rehber" eğitimi verildi.

Ayrıca kadınlara, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki hakları ile KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, 129 kişinin cep telefonuna KADES uygulamasını yüklemesi sağlandı.