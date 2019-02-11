Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Kadınlara Yönelik Konferans Verildi

Kırıkkale'de Kadınlara Yönelik Konferans Verildi

1 saat önce

Kırıkkale İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından kadınlara yönelik "Kur'an ve Sünnet Perspektifinden Aile" konulu konferans verildi.

Kırıkkale'de Kadınlara Yönelik Konferans Verildi, System.String[]
Kırıkkale İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından kadınlara yönelik "Kur'an ve Sünnet Perspektifinden Aile" konulu konferans verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü, Nur Cami Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, ailenin yeryüzünün en köklü ve eskimeyen bir kurumu olduğunu söyledi.

Ailenin yeryüzü hikayesinin ana fikri ve hayatta sahip olunabilecek en değerli hazine olduğuna dikkati çeken Görgülü, "Hem büyük bir nimet hem çetin bir imtihandır. Peygamber Efendimiz, 'müminin imtihanı önce kendisi ile sonra ailesi ve sonra komşularıyladır' buyurmuştur. En büyük sorumluluklarımız en yakınlarımızladır. Yakınları ile sorunsuz ve yapıcı münasebetleri olan kişiler diğerleri ile de sorunsuz ve olumlu münasebetler içerisinde olurlar." ifadelerini kullandı.

Görgülü, "Aile, külfeti birlikte yüklenmek, rahmeti nimeti beraberce paylaşıp yaşayabilmektir. Yoksa aile aynı soyadı almak, aynı nüfus kütüğüne kaydolmak ve aynı mekanı paylaşmak değildir." diye konuştu.

Programa, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile çok sayıda kadın katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale, Güncel
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