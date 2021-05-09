Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika

Kırıkkale'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Kadir Gecesi dolayısıyla Nur Camii'ne sınırlı sayıda gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Kırıkkale Nur Camii'nde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda vatandaşla program düzenlendi. Yatsı namazı öncesi düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. Vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etti.

Daha önceki yıllarda camilerin dolup taştığını ifade eden Enes Gündoğan, "Mutluyuz ama biraz da olsa sevincimiz buruk kaldı. Çünkü camilerimiz her zaman ki gibi dolu değil. Normalde camilerimiz dolup taşardı bugünlerde. Biz hep gelirdik. Yine de Allah'a şükürler olsun bizi bu günlere kavuşturdu. Buna da şükür diyoruz. İnşallah camilerde yine topluluk olmak ümidiyle" dedi.

Ayhan Çelik, "Bu mübarek geceyi inşallah seneye tüm cemaatle karşılayabilme ümidiyle, tüm İslam alemini ve tüm ülkemizin hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu.

Mehmet Avcı ise "Allah hayırlara tebliğ etsin. Mübarek bir gecedeyiz inşallah Allah bizi affeder. İnşallah bu korona virüs atlatılır da ondan sonra teravihli günlere kavuşmuş oluruz" ifadesini kullandı.