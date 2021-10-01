Kırıkkale'de kafeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu kafeler denetlendi.

İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki işletmeleri tek tek kontrol etti.

Kontrollerde müşterilerin HES kodu sorgulamasını yapan ekipler, işletmecileri hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ekipler, sokakta maskesiz gezen vatandaşlara da sık sık maskelerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.

İl Salgın Denetim Merkezi Grup Sorumlusu Murat Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak kafelerde HES kodu sorgulaması yaptıklarını söyledi.

Yine kapalı alanlarda hijyen ve sosyal mesafe denetiminde bulunduklarını anlatan Yılmazer, şöyle konuştu:

"Başka illerden Kırıkkale'ye gelen üniversite öğrencilerimizin bazıları gelmeden önce PCR testi yaptırıyor ve sonuçları burada öğreniyor. Bu öğrencilerden bazılarının test sonucu da pozitif çıkabiliyor. Arkadaşlarımızı kaldığı yerden alarak karantina için başka bir yurda götürüyoruz. Polis arkadaşlarımızla özellikle bu bölgede denetimlerimizi sıkılaştırdık."