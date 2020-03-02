Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

6 saat önce

Kırıkkale'de bir kafede kumar oynadıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı, System.String[]

Kırıkkale'de bir kafede kumar oynadıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi'nde bir kafe içerisinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İş yeri sahibi E.C.Ö. ile yanında bulunan B.Y, C.A. ve D.Ö, hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan ve kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişiye ise toplam 20 bin 825 lira para cezası verildi.

Operasyonda, kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirildi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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