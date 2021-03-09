Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü - Son Dakika

Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü

09.03.2021 12:51
Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü, System.String[]

Kırıkkale'de özel bir şantiyede çalışan işçi, taş kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de özel bir şantiyede çalışan işçi, taş kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti. İşçinin bugün memleketine gitmek üzere izne ayrılacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Alaattin Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan özel bir taşeron firmada çalışan Fevzi Kaya (35), dengesini kaybederek operatörü olduğu taş kırma makinesinin içine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine makine durdurulurken durum hemen ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Taş birikintisi içerisinde kalan Kaya'nın parçalanmış cesediyle karşılaşan 112 acil servis ekipleri, şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemelerinin ardından Kaya'nın cenazesi kaldırıldı.

Aslen Hakkarili olan Fevzi Kaya'nın şantiyedeki tek taş kırma operatörü olduğu ve bugün memleketine gitmek üzere izne ayrılacağı öğrenildi. Kaya'nın mesai arkadaşlarının da büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

"Ne yapacağımı bilemedim, hemen makineyi kapadım"

Yaşananları anlatan şantiye işçilerinden Eyüp Öz, "Çay içiyorduk. Makinaya baktım Fevzi abinin olmadığını gördüm. Birisi de 'makinenin altında parçalar var' dedi. Ben de hemen kapadım zaten. Ne yapacağımı bilemedim. Sonrasında da herkes geldi zaten" ifadelerini kullandı.

Görev değişimi için bugün geldiğini belirten diğer taş kırma makinesi operatörü Okan Alptekin ise, "Ben değişim için Adana'dan geldim. Sabah saat 09.00 gibi geldim, yukarı çıktım. Arkadaşlar oradaydı. Oturmaya kalmadan Fevzi'nin olmadığını söylediler. Zaten o ara da arkadaş acil duruma basmış. Kepçesi arkadaş da kıyafetlerini görmüş sanırım bizim de öyle haberimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü
Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü
Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü
Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü
Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü
Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü
Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü

Fevzi Kaya, Kırıkkale, İtfaiye, Taşeron, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de kahreden iş kazası, izne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü - Son Dakika


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