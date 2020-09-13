Kırıkkale'de kahvehanede oyun oynayanlara para cezası - Son Dakika

Kırıkkale'de kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ahıllı köyü sınırları içerisinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında H.Ş'ye ait kahvehanede oyun oynandığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, kahvehane sahibiyle birlikte 12 kişiye emre aykırı davranıştan toplam 4 bin 704 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 11:21 - Kaynak: AA
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