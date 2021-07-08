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Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı

08.07.2021 09:33
Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de kamyonetin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonetin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdulmuttalip Ö. idaresindeki 07 ADC 474 plakalı kamyonet, Kırıkkale- Çorum kara yolunun 52. kilometresinde refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, Manişe Ö, Rahime Ö, İlkim Zeynep Ö. ve Ahmet Ö. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı
Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale, Kamyonet, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kamyonet refüje devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


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