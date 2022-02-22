Kırıkkale'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

22.02.2022 23:06
Kırıkkale'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 35 DB 8831 plakalı kamyon ile B.E.U'nun kullandığı 71 EN 939 plakalı motosiklet, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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