Kırıkkale'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.G. idaresindeki 35 DB 8831 plakalı kamyon ile B.E.U'nun kullandığı 71 EN 939 plakalı motosiklet, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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