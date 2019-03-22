Kırıkkale'de Kapalı Omuz Ameliyatı Yapılmaya Başlandı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde artroskopi ile kapalı omuz ameliyatları yapılmaya başlandığı bildirildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde artroskopi ile kapalı omuz ameliyatları yapılmaya başlandığı bildirildi.



Hastaneden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Uğur Tiftikçi ve başhekim Doç. Dr. Sancar Serbest tarafından kentte kapalı omuz ameliyatları yapılmaya başlandığı belirtildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Tiftikçi de artroskopinin, omuz eklemine kamera ile girilerek uygulanan kapalı ameliyat yöntemi olduğunu ifade etti.



Son yıllarda uygulama sıklığı giderek artan bu kapalı ameliyatlarla açık cerrahi yöntemlere göre komplikasyon oranında azalma olup iyileşme sürecinin hızlandırıldığını anlatan Tiftikçi, şunları kaydetti:



"Ameliyat sonrasında omuz-kol askısı tatbik edilmektedir. Hastanede ortalama kalış süresi 1-2 gündür. Ameliyat sonrası erken dönemde ağrı kontrolü için ağrı kesiciler, enfeksiyondan korunmak için antibiyotikler verilmekte ve eklem etrafında oluşmuş şişliği azaltmak içinse buz uygulaması yapılmaktadır. Askı uygulamasının süresi, 4-6 haftadır. Bu süre zarfında kolu fazla zorlamadan küçük pasif egzersizlere izin verilmekte, 6 hafta sonunda fizik tedavi yöntemleri ile ekleme tam hareket açıklığı sağlamak ve güçlendirmek için zorlayıcı egzersizlere başlanmaktadır."

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