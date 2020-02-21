Kırıkkale'de kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan çiftçi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan çiftçi kurtarıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan çiftçi kurtarıldı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, traktörüyle hayvanlarına yem götürürken kardan dolayı kapanan yolda mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kırıkkale'de kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan çiftçi kurtarıldı, System.String[]

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, traktörüyle hayvanlarına yem götürürken kardan dolayı kapanan yolda mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir çiftçi traktörüyle hayvanlarına yem götürdüğü sırada ilçeye bağlı Uzunlar köyü yolunda kar nedeniyle kapanan yolda hareket edemedi ve yolda kaldı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen Kırıkkale İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından çiftçi ve traktörünü kurtardı.

Çiftçi, iş makineleriyle yolun açılmasının ardından hayvanların yemini götürdü.

Kırıkkale, Balışeyh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:53 Kaynak: AA
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