Kırıkkale'de Kar ve Buz Temizleme Çalışmaları Başladı
27 dakika önce
Kırıkkale'de kar ve buz temizleme çalışmaları başladıKIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve mahallerde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale
'de kar ve buz temizleme çalışmaları başladı
KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve mahallerde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale'de dün gece etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşli bir havaya bıraktı. Vatandaşların yaşamının olumsuz yönde etkilenmemesi için belediye ekipleri, yoğun bir çalışma içine girdi. Yollarda ve kaldırımlarda buzlanma sonrasında ekipler, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açık kalması için alarm durumunda olan belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına ara vermeden 24 saat devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:34 Kaynak: İHA
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